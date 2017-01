Dames Dinto 2 nemen revanche

WARMENHUIZEN - De volleybalsters van Dinto 2 hebben tegen Croonenburg revanche genomen voor de zware nederlaag in Castricum. De ploeg van coach Sylvia Schut was in een spannend duel met 3-2 de sterkste.

Door Erik Poel - 26-1-2017, 17:47 (Update 26-1-2017, 17:47)

Dinto startte overdonderend. Een machtig kill-block van Nienke Schut onderstreepte de goede beginfase: 14-7. De coach van Croonenburg probeerde alles met time-outs en wissels, maar Dinto liep goed door naar 25-18. Lois Duif kwam binnen de lijnen en scoorde direct een paar mooie ballen op de flanken. De passing...