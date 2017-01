Probeer een 1/8 triatlon bij Oude Veer

Archieffoto Twee gevestigde triatleten in één beeld: Eric van der Linden filmt Luciënne Groenendijk in volle focus.

SCHAGEN - De Polderse triatlon- en zwemclub Oude Veer houdt een cursus van tien weken ter voorbereiding op de sprintriatlon van Schagen die dinsdag 11 juli wordt gehouden. De kick-off van de cursus onder leiding van Henk Elbertsen, Jeroen Tiebie en Natascha Binnewijzend is op zaterdag 29 april om 14 u in de kantine van zwembad Den Krieck in Breezand. Naast de kennismaking dan ook de eerste zwemtraining.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 7:00 (Update 24-1-2017, 7:00)

Cursisten, zeggen de trainers, zullen ervaren dat triatlon meer is dan drie losse takken...