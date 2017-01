Veiling sportclubs Tuitjenhorn leeft nu al

TUITJENHORN - Er zijn inmiddels ruim 300 kavels aangeboden voor de tweede sportveiling van Hollandia T (voetbal en handbal) en volleybalvereniging De Boemel, op zaterdagavond 4 februari in Ahoj.

Door Ruud Ramler - 23-1-2017, 15:35 (Update 23-1-2017, 15:35)

Een gedeelte kan via hvv-sportveiling.nl en op facebook worden bekeken. Als alle kavels verwerkt zijn wordt de catalogus op verschillende locaties ter inzage gelegd. Ook is deze dan via de website in te zien. Op de avond zelf zijn de kavels vanaf 19 u te bekijken. De veiling begint een uur later. De opbrengst zal gedeeltelijk geïnvesteerd worden in de gebouwen en gebruikt worden om de sporten voor een ieder betaalbaar te houden. Wie niet kan komen maar wel een steentje wil bijdragen kan een bijdrage storten op NL49RBRB0698832353 o.v.v. HVV veiling.