John Nolten naar het gewest

DIRKSHORN - John Nolten van biljartvereniging KOT uit Dirkshorn vertegenwoordigt het district Noord West Nederland bij de gewestelijke finale bandstoten klein vierde klasse.

Door Ruud Ramler - 23-1-2017, 15:34 (Update 23-1-2017, 15:34)

Deze titelstrijd wordt op 10, 11 en 12 februari afgewerkt bij De Opkomst in café De Welkomst te Wervershoof. Ook Piet Kost verdiende in de districtsfinale zijn afvaardiging. De Julianadorper is met een gemiddelde van 1.47 als vierde geplaatst, net voor Nolten die 1.45 als startkapitaal meeneemt.

Klaas Neuvel uit Grootebroek voert met een moyenne van 1.94 de plaatsingslijst van het toernooi aan.