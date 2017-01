Een gouden overwinning van VZV

Foto Patrick Hogervorst Borhave heeft de helft van haar bezetting nodig om Linsey Perre van VZV een voet dwars te zetten.

’T VELD - In een tijdsbestek van zeven dagen heeft het in 2017 nog ongenaakbare Maedilon/VZV drie competitiezeges geboekt. Hoewel allemaal belangrijk, gaf de zwaarbevochten winst op Borhave coach Betty Plasmeyer in het bijzonder een extra voldaan gevoel: 24-22.

Door Paulo Ramlersport.sc@noordhollandsdagblad.nl - 22-1-2017, 19:13 (Update 22-1-2017, 19:13)

Slechts twee dagen na de galavoorstelling tegen Vlug en Lenig (33-26) konden de handbaldames uit ’t Veld zich voor eigen publiek opnieuw opmaken voor een op papier eveneens slopende krachtmeting. Want de confrontaties met Borhave, net als VZV promovendus in de eredivisie, hebben...