Uitgedund Dinto blijft overeind

WARMENHUIZEN - In een spannend volleybalduel, waarin de ene spectaculaire rally volgende op de andere, heeft Bejo/Dinto een 2-3 zege behaald op de hoofdmacht van AVV Keistad.

Door Van een medewerker - 22-1-2017, 18:18 (Update 22-1-2017, 18:19)

Dinto was vanwege blessures met een minimale vrouwenmselectie afgereisd naar Amersfoort. Met één buitenspeelster op de bank. Direct in de eerste set waren er al lange rally's te bewonderen. De defensie was aan beide zijden optimaal. Lynn Delver maakte fraaie punten op de diagonaal aan het net en achter de driemeterlijn. Linda Schipper wist via...