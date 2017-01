De Boemel niet in de fout

TUITJENHORN - De Dreu/De Boemel heeft geen fouten gemaakt in de race naar het volleybalkampioenschap in de derde divisie. De ploeg van coach Eric den Boef kon tegen het laag geklasseerde, maar gevaarlijke US alle punten naar Tuitjenhorn meenemen:0-4.

Door Erik Poel - 22-1-2017, 18:10 (Update 22-1-2017, 18:10)

,,We begonnen zeer voortvarend", volgens de tevreden coach. ,,Olaf Buter serveerde naar een 0-6 voorsprong en we liepen door naar 2-10. Het ging zo gemakkelijk.’’ Toen zakte de concentratie weg. ,,We gingen veel onnodige fouten maken in de aanval. De smashes gingen op...