Tweede test succesvol voor De Ruif

Foto Marc Moussault Nick Burger van De Ruif (midden) laat zien dat aanvallen er zo nu en dan ook bijhoort.

TUITJENHORN - Hij probeerde na afloop het hoe en waarom van zijn tactiek nog uit te leggen aan de trainer van Volendam. Dat ging er echter niet in. Het maakte Ike Bleeker niet uit. De oefenmeester in dienst van De Ruif/Zohip.nl had zijn formatie tenslotte vlak daarvoor zien winnen van de haast ongenaakbaar lijkende koploper. De verdedigende speelwijze die vorige week tegen nummer twee White Stones al bijna vruchten afwierp, was nu wél de verrassende sleutel tot het succes: 5-4.

Door Paulo Ramlersport.sc@noordhollandsdagblad.nl - 20-1-2017, 23:13 (Update 20-1-2017, 23:13)

Vlak voor...