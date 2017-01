Piepjong Scagha moet Hovo 2 voor laten

HOORN - De 3-1 nederlaag bij Hovocubo 2 was cijfermatig een teleurstelling voor Scagha ’66 in de topklasse. Maar coach Jord Breed het tussen die donkere cijfers genoeg lichtpuntjes gezien.

Door Ruud Ramler - 20-1-2017, 23:05 (Update 20-1-2017, 23:05)

Het was eens te meer een bewijs dat de zaalvoetbalploegen op het derde niveau van Nederland links en rechts aardig aan elkaar gewaagd zijn. Het is ook aan de bovenkant steeds weer stuivertje wisselen. Breed had bovendien een piepjong gezelschap onder zijn hoede. Dat, naast de geblesseerde Robin Schouwvlieger nu ook zonder...