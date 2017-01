Vios geeft goals te makkelijk weg bij het Vennewater

HEILOO - Vios/Gomes NH heeft een mogelijkheid laten liggen om eens naar boven te kijken in de topklasse zaalvoetbal. De 6-3 nederlaag bij Vennewater was in de ogen van coach Niek Wester niet nodig.

Door Ruud Ramler - 20-1-2017, 22:44 (Update 20-1-2017, 23:06)

Maar de gedrevenheid die de technisch baas van de Warmenhuizers standaard meedraagt, hadden zijn zaalvoetballers niet in het repertoire. ,,Het lijkt wel alsof wij er eenmaal op achterstand niet meer in geloven. Dan komt er een gelatenheid naar boven die me teleurstelt.’’

Terwijl de eerste helft juist nog alle...