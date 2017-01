Kleine stappen maken Michel Hoenson groot

PR-foto De talentvolle motorcoureur Michel Hoenson heeft Nederland inmiddels veroverd en hij wil nu zijn horizon verbreden.

ANNA PAULOWNA - Hij gaat in feite als ’laatste’ Nederlands kampioen het nieuwe seizoen in. Omdat de competitie er vanaf maart iets anders uit komt te zien, kan de twintigjarige Polderse motorcoureur Michel Hoenson dat alvast in zijn zak steken. Het talent was in 2016 niet af te stoppen in de MX1-klasse, dit jaar wil hij dat nog eens dunnetjes overdoen. ,,In ieder geval weer de beste van Nederland worden.’’

