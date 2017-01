Maedilon/VZV niet af te stoppen in 2017

Foto Patrick Hogervorst Britt Stegers is niet af te stoppen door de Limburgse defensie.

’T VELD - Wat het grote verschil was met toen? ,,Wij hebben ontzettende stappen gemaakt’’, was coach Betty Plasmeyer de aangewezen persoon om op die vraag passend antwoord te geven. Het lijkt na de ruime en uiteindelijk enigszins eenvoudige zege op Vlug en Lenig zelfs een understatement. Want haar Maedilon/VZV heeft na de 28-18 nederlaag in Limburg nu met 33-26 op meerdere vlakken van zich doen spreken.

Door Paulo Ramlersport.sc@noordhollandsdagblad.nl - 19-1-2017, 23:42 (Update 19-1-2017, 23:42)

Daarmee is 2017 met eerder al de bekerzege op Westsite (23-32) en de competitieoverwinning bij...