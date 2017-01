Raymond Kolder: ’Gootjes messcherp voor de goal’

WINKEL - Als iemand de voetballer Gootjes kan duiden, is het Raymond Kolder. Voor het eerst een duo bij ADO ’20 speelden ze acht seizoenen samen in het shirt van Rijnsburgse Boys. ,,Alleen goede dingen over mijn maatje. Een luie spits, die tegenstanders in slaap suste. Geen afjager, maar heel slim. En echt messcherp voor de goal.’’

Door Ruud Ramler - 20-1-2017, 7:00 (Update 20-1-2017, 7:00)

Kolder, tegenwoordig woonachtig in Heemskerk: ,, Hij was altijd bezig met het groepsproces. Om zichzelf maar zeker ook anderen beter te maken.’’ Na ADO kwamen...