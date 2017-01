Martijn Gootjes: ontdekken op trainersvlak

WINKEL - Martijn Gootjes maakt het lopende voetbalseizoen af als assistent van hoofdtrainer Douwe Visser bij Winkel. ,,Het begin van de volgende ontdekkingsreis.’’

Door Ruud Ramler - 20-1-2017, 7:00 (Update 20-1-2017, 7:00)

Het idee om de voetbalwereld als trainer te leren kennen leeft bij de voetballer met het ALO diploma. ,,Een groep aansturen ligt al in mijn aard. En ik heb trainer coach 3. Daar wil ik ook zeker wat mee doen. Het gaat alleen nog even om de juiste optie. Ik zou hoofdtrainer kunnen worden. Rijnsburg biedt me al jaren...