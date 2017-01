Requiem als professional

WINKEL - Bij Haarlem, twee periodes, en Cambuur maakte Martijn Gootjes kennis met betaald voetbal. Eerder doorliep hij al de jeugdopleiding van AZ. ,,Ik kreeg er kansjes in de spits, maakte ook mijn doelpuntjes, maar ze wilden me zien als laatste man.’’

Dat ging ten koste van het plezier. ,,Ik voelde me aanvaller en miste het maken van doelpunten. In de voorbereiding probeerden ze me daar altijd uit. Toen kwam ik ook in beeld bij Jong Oranje. AZ zette me terug naar achteren. Ik zeg niet dat ik het anders wèl zou hebben gehaald, maar ik viel op als aanvaller.’’

Over Haarlem: ,,Een jaar in het tweede, lekker in de spits. Dat ging heel goed, tot een hele bups van het eerste werd toegevoegd. Die jongens moesten spelen. Ik kon blijven, maar zag geen houvast.’’

Bij Cambuur kwam hij binnen na een slopend seizoen met Huizen. ,,Letterlijk één weekje vakantie. Want ik wilde me laten zien. Herkende de waarde niet van vier weken rust. Ik was uitgeblust, op. Heb nooit mijn ware aard kunnen tonen. Met de trainer, Rob McDonald was er ook niet echt een goed huwelijk.’’

Terug bij Haarlem, dat hem huurde, werd Gootjes herenigd met Roy Wesseling. De trainer met wie hij algemeen amateurkampioen was geworden bij Huizen. ,,Voor mij heerlijk, maar geen topjaar. Betere tegenstanders en daardoor al snel een spelsysteem van inzakken en counteren. Ik werd weer helemaal fit, kon blijven, maar moest wel investeren. Ik wist, een Bergkamp of Van Basten zou ik toch niet worden. En ik had een gezin te onderhouden. Toen heb ik bewust afscheid van het betaalde voetbal genomen.’’