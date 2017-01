De doelpuntenmachine is vastgelopen

Foto John Oud Martijn Gootjes kon zichzelf wegcijferen en altijd het teambelang voorrang geven.

WINKEL - Martijn Gootjes vertrok er als jeugdspeler. Dik een kwart eeuw later keerde een bejubelde topamateur terug bij Winkel. Het secretariaat nog in handen van dezelfde familie Minnes. Hij won nationale bekers, algemene amateurtitels, supercups en is topscorer aller tijden van Rijnsburg. Deze Spreeuw hoopte afscheid te nemen met een kampioenschap in eigen dorp. Dát zit er, als speler, niet meer in. Een icoon is gestopt en kijkt om naar de mooie herinneringen.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 7:00 (Update 20-1-2017, 7:00)

