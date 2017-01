Enige erelid gaat door tot het bittere einde

Foto Paulo Ramler Clubicoon Bert van Dalen is en blijft altijd een echte visser.

HIPPOLYTUSHOEF - Als voorzitter van de wielerclub, carnavalsvereniging en het dorpshuis kon de functie van preses bij hengelsportvereniging (hsv) Wieringen er voor hem ook nog wel bij. Het maakte Bert van Dalen (60) uit Hippolytushoef tenslotte niks uit. ,,Het lijkt wel alsof ik meer tijd heb als ik heel druk ben. Vrij apart is dat.’’ Hij is dan ook een echte clubman in hart en nieren.

Door Paulo Ramler - 19-1-2017, 8:00 (Update 19-1-2017, 8:00)

Na ruim twintig jaar als voorzitter van de vereniging moet Van Dalen er noodgedwongen een punt...