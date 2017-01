Gang zit er weer een beetje in bij Rebound ’84

Foto Marc Moussault Rebound’84 (rode shirts) in de derde klasse van het rayon tegen JBC uit Julianadorp.

SCHAGEN - Dat Rebound’84 sowieso een eerste seniorenteam heeft dat het op kon nemen tegen streekgenoot JBC/Noorderhaven (67-78 verlies), mag ronduit opmerkelijk genoemd worden. ,,Deze groep is best wel uitzonderlijk."

Door Robin Kaandorp - 19-1-2017, 7:00 (Update 19-1-2017, 7:00)

Dat vertelt Olof Straatman. Hij is al vanaf het begin bij de Schager club betrokken en is anno 2017 voorzitter. ,,Wat deze ploeg bijzonder maakt, is dat de meeste wel zijn gaan studeren, maar dat zij hier altijd zijn blijven wonen en spelen. Meestal zie je toch dat zij bijvoorbeeld naar Amsterdam...