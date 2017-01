Pronk geeft comeback Honig gouden glans

Foto Martin de Haan Gangmaker Pronk en Reinier Honig hebben de titel binnen.

ALKMAAR - Reinier Honig heeft zijn comeback achter de grote motoren een gouden glans mee gegeven. Met dank aan gangmaker Jos Pronk kon de 33-jarige Zaandammer zijn vijfde titel als stayer opeisen.

Door Ton Rooseboom - 18-1-2017, 7:00 (Update 18-1-2017, 7:00)

Patrick Kos, die de voorgaande vijf jaar het NK stayers achter de motor van Willem Fack had gedomineerd, werd tijdens de boeiende finale in Sportpaleis Alkmaar op ruime afstand gereden en zo dus onttroond.

,,Reinier is in principe de sterkste renner in het veld hier. Dat legde wel extra druk op...