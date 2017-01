SRC maakt frisse start in opgepimpte kantine

Foto Marc Moussault Enkele tientallen supporters kwamen op de heropening van de kantine af.

SCHAGEN - SRC is het nieuwe jaar fris begonnen. De verouderde kantine - die desondanks nog altijd dienst deed - heeft een flinke opknapbeurt gehad. Daarnaast was de nieuwjaarsreceptie de gelegenheid om enkele trouwe vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Door Kay Korevaarsport.sc@nhd.nl - 16-1-2017, 7:00 (Update 16-1-2017, 7:00)

Een nieuwe bar, nieuwe lampen en een nieuwe vloer. De muren zijn groen geschilderd. Wie nu in de kantine van SRC stapt, waant zich in een kantine die bij de huidige tijd past. Boven de deur hangt een elektrisch bord waarop de...