ZAP moet minder denken en vaker doen

Foto George Stoekenbroek Lisette Wassenaar verzet zich stoer onder grote druk

BREEZAND - De flirt van ZAP met de derde plaats in de eerste divisie is voorlopig op niets uitgedraaid. Toen de Polderse ploeg Quintus 2, en daarmee de bodem van de top drie, in het vizier kreeg, was de pijp leeg. En moest het groentje dat in de eerste helft zijn billen had gebrand toch op de blaren zitten. ,,Wij hebben niet van Quintus verloren maar weer van onszelf’’, verwoordde Kayleigh van Nuland de frustraties van de complete technische staf.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 15-1-2017, 16:23 (Update 15-1-2017, 16:23)

Een zege,...