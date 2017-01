VZV blijft schadevrij na lange pauze in eredivisie

’T VELD - Maedilon/VZV heeft op overtuigende wijze de draad weer opgepakt in de eredivisie handbal door Klink Nijland/Kwiek voor eigen volk omver te blazen: 18-29.

Door Johan Koorn - 15-1-2017, 16:19 (Update 15-1-2017, 16:19)

Om voorloper te blijven in de race om plaats zes - goed voor de kampioenspoule - moest dit uitduel tegen de nummer laatst gewonnen worden. Ook favoriet kunnen zijn in eredivisiewedstrijden is de nieuwe status die de dames van VZV zich dit seizoen hebben aangemeten.

Kwiek had bij 5-3 en 8-5 een voorsprong, maar VZV kwam terug...