Hoop blijft levend na zege

Foto Marc Moussault Neal Blom met een van zijn verwoestende uithalen. Coach Eric den Boef ziet dat het goed is.

TUITJENHORN - Door een overwinning op het eveneens hooggeklasseerde US hebben de volleyballers van De Dreu/De Boemel de hoop op een kampioenschap levend gehouden. Na een matige eerste set kwam de ploeg van Eric den Boef beter in het spel en verzilverde de drie opeenvolgende speldelen: 3-1.

Door Erik Poel - 15-1-2017, 15:01 (Update 15-1-2017, 15:01)

Den Boef was tevreden met het resultaat. ,,Het liep vandaag niet helemaal soepel, maar als je wint moet je blij zijn. We begonnen veel te slap aan de wedstrijd. Weinig servicedruk. In de aanval haalden...