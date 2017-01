Dinto luistert goed naar Bert Goedkoop

WARMENHUIZEN - De volleybalsters van Bejo/Dinto zijn op een overtuigende wijze de tweede competitiehelft gestart. Was Abcoude in eigen huis nog te sterk, nu liet de thuisploeg geen spaan heel van de geroutineerde formatie en zegevierde met klinkende cijfers: 4-0.

Door een medewerker - 15-1-2017, 14:54 (Update 15-1-2017, 14:54)

Doordat de vaste libero Pernilla Boersen geblesseerd was, maakte de pas veertienjarige Jente Schrieken haar debuut op die positie in de hoofdmacht. Zij zou de gehele wedstrijd een prima indruk achterlaten. Coach Ingrid Poel startte daarnaast met Indra Top in de basis,...