Betontactiek De Ruif heeft bijna gewenste effect

EGMOND - Met nog iets meer dan een halve minuut te gaan verdedigde De Ruif een 1-2 voorsprong bij White Stones. Maar in dat korte tijdsbestek wist de nummer twee van de eerste divisie zaalvoetbal alsnog te ontsnappen tegen de dappere hekkensluiter uit Tuitjenhorn, 3-2.

Door Ruud Ramler - 13-1-2017, 23:16 (Update 13-1-2017, 23:17)

,,Even durfde ik te hopen dat het eindelijk eens onze avond was’’, sipte Ike Bleeker direct na afloop. De coach was trots op zijn ploeg die toch ten onder was gegaan. ,,Gewoon een hele goede prestatie, alleen...