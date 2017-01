Scagha na zege herenigd met top drie

Foto Marc Moussault Mike Julsing zet hem in de vooruit, met de blik op onverzettelijk

SCHAGEN - Scagha heeft ten koste van The Counters de derde plaats heroverd in de topklasse zaalvoetbal. De 3-2 zege was op basis van de kansenverhouding verdiend, maar werd niet in de huisstijl over de streep getrokken. ,,Het moest vies’’, zei coach Jord Breed die een vette glimlach niet kon onderdrukken.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 22:40 (Update 13-1-2017, 22:40)

Want met de creativiteit in de lappenmand of het buitenland was Scagha genoodzaakt terug te vallen op vechtlust. In een opstelling die niet meteen spierballentaal verraadt. Maar aangespoord door Stijn Buik,...