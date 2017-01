Samonda eerste struikelblok voor kaderteam van BCS

’T VELD - De kaderbiljarters van BCS zijn bij Samonda in Den Haag tegen de eerste nederlaag aangelopen. Deze tegenstander met wie áltijd rekening moet worden gehouden was met 6-2 een struikelblok.

Door Ruud Ramler - 12-1-2017, 16:26 (Update 12-1-2017, 16:26)

Kees Klijbroek (250 caramboles in 57/2) begon voortvarend, ondanks een moeilijke gewenning aan het prima maar ook nieuwe materiaal. Met name het tempo van de tweede bal was in het begin een behoorlijke klus voor hem. Desondanks tikte de Tuitjenhorner met enkele series in zeven beurten 185 caramboles bij elkaar....