Geluk blijft achterwege voor teams van Dinto

WARMENHUIZEN - Voor volleybalvereniging Dinto was het een weinig gelukkige dag voor de promotieklasseteams. De heren van De Nijs/Dinto gingen in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Spaarnestad. De reserves konden in Wormer tegen VCC’92 de vijfsetter ook niet winnend afsluiten: 3-2. Ook de vrouwen van Dinto 2 zagen een 2-0 voorsprong in sets tegen de koploper Spaarnestad in rook opgaan en verloren met 2-3 van de Haarlemsen.

Door Erik Poel - 12-1-2017, 15:43 (Update 12-1-2017, 15:43)

De hoofdmacht kwam met Klaas de Boer in een aanvallende hoofdrol goed terug van...