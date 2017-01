ZAP voor beker naar ADO ’20

BREEZAND - ZAP speelt zondag 22 januari voor de beker tegen ADO ’20. De Heemskerkse bewoners van sportpark De Vlotter zijn thans koploper in de hoofdklasse A.

Door Ruud Ramler - 10-1-2017, 21:27 (Update 10-1-2017, 21:27)

Dan gaat het over een wereld van verschil. ZAP vecht voor lijfsbehoud in de tweede klasse. André Rijnders, de scheidende trainer van de Polderse ploeg, beschouwt de beker ook als overwerk maar de loting was zijn ploeg tot dusverre dermate goed gezind dat ZAP haast als vanzelf aan boord bleef. Na de tweede plaats in de groepsfase, achter DEM, werden achtereenvolgens Hercules Zaandam (2-0) en de zaterdagvoetballers van Lopik (4-2) thuis uitgeschakeld. Nu gaat het om een uitduel tegen ADO ’20 dat eerder onder meer SRC de weg in het toernooi versperde