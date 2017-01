Gerommel over markt van vv Dirkshorn

Foto Marc Moussault De basis van het succes: Henk Rijs (links), Jan van der Molen (midden) en Dirk Drijver.

DIRKSHORN - Een nieuw jaar, echter zonder rommelmarkt. Na veertig edities van de verkoop die volledig ten goede komt aan de plaatselijke voetbalvereniging, is er in ieder geval deze jaargang een streep gezet door het populaire jaarlijkse evenement in Dirkshorn. Het uitzicht is echter alles behalve grauw en vreugdeloos, want er bestaat een aanzienlijke mogelijkheid dat er vanaf 2018 toch gewoon weer groen licht wordt gegeven voor de bijzondere traditie.

Door Paulo Ramlersport.sc@noordhollandsdagblad.nl - 10-1-2017, 7:00 (Update 10-1-2017, 7:00)

Het was een lastige keuze, vergemakkelijkt door een besluit binnen de gemeente....