Oostwouder grijpt mis

SCHAGEN - Voor de vierde keer op rij stond Ewout Oostwouder uit Schagen in de finale van de nationale Tafeltennis Masters. Bij een 3-0 voorsprong in games had de kampioen van 2014 een tweede titel voor het oprapen. Maar hij liet Rajko Gommers toch ontsnappen.

Door Ruud Ramler - 9-1-2017, 17:50 (Update 9-1-2017, 17:50)

Bij 10-9 in de vierde game had Oostwouder zelfs een matchpoint. De man die tot dan geen kind aan zijn tegenstander had versloeg zich echter toen de service van Gommers op de tafelrand weg sprong. Achteraf bleek dat het kantelmoment.