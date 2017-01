Jeugd De Boemel is baas in eigen huis

Foto Marc Moussault Captain Lianne Jaarsma (4) deelt voor De Boemel een flinke tik uit aan de meisjes C1 van Madjoe.

TUITJENHORN - De voorronde van het open Nederlands Kampioenschap volleybal is voor De Boemel uitstekend verlopen. In een prachtige ambiance van de eigen Harenkarspelhal in Tuitjenhorn wist de meisjes C selectie de kruisfinale te halen en deze overtuigend te winnen van Dinto. De jongens C ploeg werd hierin uitgeschakeld door Fusion Rotterdam.

Door Erik Poel - 9-1-2017, 7:00 (Update 9-1-2017, 7:00)

De uitstekende organisatie van De Boemel werd in de aanvangsfase door de weersomstandigheden nog even op de proef gesteld. Enkele verenigingen durfden het niet aan om af te reizen en...