Jeffrey Androg kan twee afslagen eerder nemen

DIRKSHORN - De weg vanuit zijn woonplaats Den Helder leidt grotendeels dezelfde kant op. Maar vanaf volgend seizoen kan Jeffrey Androg de S3 twee afslagen eerder verlaten. De coach van nu nog VIOS gaat aan de gang bij Dirkshorn.

Door Ruud Ramler - 8-1-2017, 18:00 (Update 8-1-2017, 18:00)

De voormalige prof, die een verleden heeft bij onder meer AZ en Emmen, was voor zijn verbintenis in Warmenhuizen die inmiddels drie seizoenen duurt, ook nog actief bij het Helderse HCSC. In Dirkshorn volgt hij Willem Zeijlmans op, die in de tweede competitiehelft...