ZAP laat zich niet kisten

PANNINGEN - Waarschuwing voor gladde wegen of niet: de handbalvrouwen van ZAP stapten ondanks sneeuw en ijzel in de bus voor een rit van 245 kilometer om de uitwedstrijd te kunnen spelen bij Targos Bevo HC. En daar kregen ze geen spijt van: 16-22.

Door Johan Koorn - 8-1-2017, 15:20 (Update 8-1-2017, 15:20)

Het was wat vreemd: in de eredivisie weigerde het Limburgse Vlug en Lenig de reis naar de Noordkop in te zetten voor een duel met Maedilon/VZV, maar omgekeerd vertrok ZAP wel naar de meest zuidelijke provincie van het...