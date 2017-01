Martijn Gootjes stopt met voetballen

WINKEL - Martijn Gootjes is met onmiddellijke ingang toegetreden tot de technische staf van hoofdtrainer Douwe Visser bij Winkel.

Door Ruud Ramler - 8-1-2017, 15:05 (Update 8-1-2017, 15:05)

Dat houdt tevens in dat een grootse carrière die de spits via onder meer Huizen en Rijnsburgse Boys langs de toppen van het vaderlandse amateurvoetbal leidde, is beëindigd. Ook leerde de 38-jarige Gootjes, die altijd en overal een garantie voor doelpunten was, bij Cambuur en Haarlem de wetten van het betaalde voetbal kennen. Fysieke ongemakken maken dat hij toch nog voor het einde van zijn laatste seizoen een punt moet zetten.