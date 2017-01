Warmenhuizen is stil om Daan Dekker te gedenken

WARMENHUIZEN - Het was vrijdagavond een minuut lang stil in De Doorbraak. Uit respect voor en ten ere van Daan Dekker. Wiens plotselinge overlijden zo’n groot gat heeft geslagen in onder meer Warmenhuizen, Tuitjenhorn en Dirkshorn.

Door Ruud Ramler - 6-1-2017, 21:47 (Update 6-1-2017, 22:22)

Zoals al bleek tijdens het afscheid op donderdag. Toen de aula van het crematorium niet groot genoeg was voor allen die een laatste groet wilden brengen aan de 28-jarige Daan. Gewend om zijn eigen beslissingen te nemen heeft hij dat tot op het laatst volgehouden.

Hij stond vrijdagavond dus niet meer op de vloer van de sporthal. Tussen zijn zaalvoetbalvrienden die geacht werden aan te treden tegen Bibob. Een wedstrijd doorgaans in de anonimiteit van de SZVV werd nu een memorabel moment. Dirkshorn 3, waarin hij steevast met broer Merijn samenspeelde, was nu aangevuld met Nick Kuipers en Arjan Rijs uit zijn enorme vriendenschare. De formatie stond eerst een indrukwekkende minuut lang schouder aan schouder uit respect voor een voetballer die zowel op het veld als in de zaal ook in de hoofdmacht zijn partij had meegeblazen. Maar er nu nog slechts postuum bij was. Toekijkend vanaf een groot spandoek met de tekst ’We gaan je missen Sokko’, zoals zijn bijnaam tussen alle bekenden luidde. Ook op de tribune was de aandacht voor dit laatste eerbetoon aan een geliefde vriend groot en emotioneel.