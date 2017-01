De Ruif ook Hip op eigen toernooi

PR Foto Coach Ike Bleeker met het merendeel van zijn selectie in het nieuw gestoken.

TUITJENHORN - Er is met recht sprake van stilte voor de storm. Het populaire zaalvoetbaltoernooi waarmee De Ruif traditioneel aftrapt voor een nieuw jaar is zondag in sporthal Harenkarspel niet zo sterk bezet als de organisatie zou wensen. Maar dat trekt het bestuur volgend seizoen voor aflevering 25 recht.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 21:00 (Update 6-1-2017, 21:00)

De tweede zondag van 2017 valt een week na Nieuwsjaarsdag enigszins ongelukkig. Met naast het grote aantal wedstrijden en recepties waar De Ruif al last van heeft, ook nog eens het klaverjassen in...