KeesKees rijdt niet meer door Noord-Holland

WARMENHUIZEN - Het was onbestaanbaar dat Vios voetbalde, in de zaal of op het veld, zonder Kees Dekker langs de lijn. Hij miste de laatste wedstrijd voor de winterstop, half december tegen Succes en was er ook niet bij tijdens het traditionele kersttoernooi in De Doorbraak. Een duidelijker signaal dat het mis was, kon niet worden afgegeven. Op Nieuwjaarsdag 2017 sloeg het overlijden van deze immer actief betrokken dorpsgenoot een gat in de gemeenschap van Warmenhuizen.

Door Ruud Ramler - 3-1-2017, 20:00 (Update 3-1-2017, 20:00)

Hij voetbalde zelf in de jeugd...