Guus Siekman als Nederlands kampioen naar WK

Foto Aniek Molenaar Guus Siekman: 'Het is alleen maar meters maken, meters maken, meters maken.'

SCHAGEN - Het duurde drie jaar voordat sportschutter Guus Siekman weer een Nederlands kampioenschap Dynamic Service Rifle (DSR) op zijn naam mocht schrijven. Een prima voorbereiding op het IPSC Rifle-WK in Rusland waar hij in juni zijn niveau wil meten.

Door Cas Broxtermansport.sc@noordhollandsdagblad.nl - 3-1-2017, 8:00 (Update 3-1-2017, 8:00)

Praat met Siekman over schietsport en het jargon vliegt je als kogels om de oren. Het verschilt per wedstrijd welke kwaliteiten hij als schutter moet laten zien. Op het NK in Heemskerk kwam zijn specialiteit om razendsnel kleine objecten om te schieten...