Nina Kruijer wint indoor Doorn

SCHAGERBRUG - De nummer achthonderd van de tenniswereld heeft de beste zeshonderd in het vizier. Het is slechts een tussenstation waar Nina Kruijer na haar volgende overtuigende toernooizege, dit keer een indoor A evenement in Doorn, plannen voor het vervolg wil maken.

Door Ruud Ramler - 1-1-2017, 16:20 (Update 1-1-2017, 16:20)

Om nu al door te willen stomen naar een plek tussen de vier en vijfhonderd is een omhaalbare kaart, kan de Schagerbrugse uitleggen. ,,Dan moet moet ik hoger ingeschaalde toernooien winnen, waar ik nu nog niet eens word toegelaten. En dan ook nog eens over het hele jaar. Ik zou het niveau misschien wel aankunnen, maar kom er nog niet in.’’ Dus gaat de reis van Doorn, waar de van oorsprong Poolse Zaniewska met 7-6 en 6-1 werd geklopt, eerst nog via Duitsland en Engeland.