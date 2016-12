Het blijft kwestie van keuzes maken

Foto John Oud Bo, Nina, Marit en Pleuni in één beeld vereeuwigd. Het zou op termijn zo maar een historisch plaatje kunnen zijn.

SCHAGEN - Dat Nina Kruijer momenteel bezig is naam te maken op de tennisbaan vindt zijn oorsprong op een T splitsing. Voor hetzelfde geld had de Schagerbrugse nu met pak ’m beet VZV in de eredivisie gehandbald. Ze had al jong de capaciteiten ook op dat vlak ver te komen.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 31-12-2016, 8:00 (Update 31-12-2016, 8:00)

,,Tennis boeit meer qua sport. In het handbal vind ik de mensen leuker. Ik moest kiezen van mijn vader. Hij dacht dat mijn lichaam het anders niet zou trekken. Maar de keuze...