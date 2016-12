Kwartfinale op EK laat zien dat Nina Kruijer het ook alleen kan

Foto John Oud Nina Kruijer. Het grootste talent.

SCHAGEN - Voor Nina Kruijer was 2016 het jaar waarin ze de overstap maakte naar de senioren. ,,Eigenlijk is dat vlekkeloos gegaan’’, zegt de nieuwbakken tennisprofessional uit Schagerbrug. ,,Ik sta nu 800ste op de wereldranglijst en dat is beter dan verwacht.’’

Door Ruud Ramler - 31-12-2016, 8:00 (Update 31-12-2016, 8:00)

Het was ook een druk jaar. ,,Ik heb drie junioren grand slams gespeeld. In de Australian Open kwam ik weliswaar een rondje verder, maar Wimbledon was de leukste ervaring.’’ Toch geldt het wat Nina Kruijer betreft niet als absolute hoogtepunt. ,,Het...