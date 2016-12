Marit Raaijmakers heeft gunfactor maar zeker ook de capaciteiten

Foto John Oud Marit Raaijmakers. Spijkerhard.

SCHAGEN - De bodem van 2016 is voor Marit Raaijmakers nog steeds voelbaar. Nog geen twee manden terug lag ze op de grond in Londen, tijdens de Six Days aldaar. De wielrenster uit Hippolytushoef had een sleutelbeen én pols gebroken.

Door Ruud Ramler - 31-12-2016, 8:00 (Update 31-12-2016, 8:00)

,,In een belangrijke wedstrijd. Dat deed helemaal pijn.’’ Nog voor het jaar om was, won ze alweer de scratch tijdens de Six Days Amsterdam.

,,Fysiek was ik nog niet helemaal in orde. Voor een gebroken sleutelbeen staat zes tot acht weken. Ik was...