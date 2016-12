Even niet scoren zet Pleuni Cornelisse met twee benen op de grond

Foto John Oud Pleuni Cornelisse. Negende op EK.

SCHAGEN - Vraag Pleuni Cornelisse of 2016 ook dieptepunten kende en de judoka uit Schagen zal ontkennend antwoorden. De aanloop was al bemoedigend. Ze pakte tijdens een European Cup in Italië de tweede plaats.

Door Ruud Ramlert - 31-12-2016, 8:00 (Update 31-12-2016, 8:00)

,,Daarna scoorde ik even niet. Lag er soms na de tweede ronde al uit. Eigenlijk was ik in de veronderstelling dat het voorspoedig ging. Misschien was die fase daarom goed. Ik werd met beide benen op de grond gezet. Verder heb ik vooral progressie geboekt en ben...