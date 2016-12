Bo Bet springt tussen gevoelens en die kunnen heel dubbel zijn

Bo Bet. Stoppen? Echt niet!

SCHAGEN - Voor Bo Bet was het een jaar van dubbele gevoelens. De trampolinespringster uit Zijdewind, die tegenwoordig in Alkmaar woont, kwalificeerde zich voor het Testevent in Rio. Deelname aan de Spelen stond op het spel.

Door Ruud Ramler - 31-12-2016, 8:00 (Update 31-12-2016, 8:00)

,,Een paar weken eerder was ik elfde geworden op het EK. Een absoluut hoogtepunt want ik verwachtte rond de twintigste plek te eindigen.’’ Ze had achteraf te vroeg gepiekt. ,,Het Testevent was heel anders dan welke wedstrijd ik daarvoor had gedaan. Ik was alleen, ook...