Niedorper Stammes aan hoofd judoka's

SCHAGEN - Huub Stammes wordt per 1 februari de nieuwe algemeen directeur van Judo Bond Nederland. Hij volgt Connie Eli op, die de afgelopen 2 jaar deze functie vervulde.

De 54-jarige Stammes is een ervaren directeur in de sportwereld. Bij onder andere de Wielrenunie, Schaatsbond en Wandelbond heeft hij zijn sporen in die functie verdiend. Daarnaast is hij als consultant actief in het bedrijfsleven. De judobond krijgt met Stammes een directeur met brede ervaring als manager en ook met ruime ervaring binnen een bestuurlijke omgeving.

Als sporter was de in Nieuwe Niedorp opgegroeide Stammes onder meer bekend als triatleet. Hij was pionier toen de sport nog als extreem te boek stond en wie meedeed aan bij voorbeeld de hele van Almere nog voor gek werd versleten.

Hij verheugt zich op de nieuwe uitdaging. ,,De judobond is een sterk merk en judo een belangrijke sport in Nederland.’’