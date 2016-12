Wokke wordt weer warm van ZAP

Archieffoto Sem Wokke leeft enthousiast mee toen hij voor LSVV nog trainer was bij Meervogels.

BREEZAND - Begin december was hij ambtshalve al terug aan het Ceresplein. Meteen werd Sem Wokke, als trainer van tegenstander LSVV, warm van de betrokkenheid bij ZAP. ,,Nog voor ik bij onze kleedkamer arriveerde was ik twee keer gezoend en had vier handen geschud’’, zegt de coach die straks zijn rentree viert.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 30-12-2016, 7:00 (Update 30-12-2016, 7:00)

Hij kent de Polderse vaandeldrager van de regio niet anders. Onder zijn leiding maakte ZAP een opmars van de derde naar de eerste klasse. De ploeg die sinds het vertrek...