Nina Kruijer op stoom in Doorn

DOORN - Nina Kruijer heeft de kwartfinale bereikt van het A tennistoernooi in Doorn.

Door Ruud Ramler - 29-12-2016, 17:16 (Update 29-12-2016, 17:16)

De Schagerbrugse, die na de zomer toetrad tot de rijen der professionals, begon met een makkelijke 6-2 6-2 zege op Stephenie Vermeulen. Het vervolg in de tweede ronde ging nog eenvoudiger. Zonder zelf echt goed te spelen gunde ze tegenstander Annick Verhaar slechts twee games: 6-1, 6-1. Het past allemaal naadloos in het stappenplan van inmiddels de nummer achthonderd van de wereld. Die zich ook graag nadrukkelijk in het enkel wil profileren. Nina Kruijer is een van de vier toptalenten die samen kwamen voor een gesprek. De uitwerking daarvan staat zaterdag op de regionale sportpagina van de SC.