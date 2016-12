Wieringerwaard komt met Robbie Hunterslag

WIERINGERWAARD - Robbie Hunterslag wordt volgend voetbalseizoen de nieuwe trainer van Wieringerwaard. De Helderse zakenman in sportkleding is nu nog actief bij zaterdagvierdeklasser Diemen.

Door Ruud Ramler - 29-12-2016, 16:14 (Update 29-12-2016, 16:14)

Met de keuze voor Hunterslag doorbreekt het bestuur van voorzitter Wim Groot de tredmolen in de regio, voornamelijk op gang gehouden door bekende gezichten die elkaar her en der opvolgen. Maar als Willem de Vries na dit seizoen op eigen verzoek stopt om in mogelijk een andere functie dienstbaar te blijven bij de vierdeklasser, komt er een andere...