VIOS haalt Ivo Rohling tóch weer over

WARMENHUIZEN - Hij was eigenlijk van plan te stoppen. Maar zijn oude club VIOS haalde Ivo Rohling toch over trainer te worden in zijn dorp.

Door Ruud Ramler - 27-12-2016, 21:14 (Update 27-12-2016, 21:14)

Privéomstandigheden maken dat hij straks na twee seizoenen een punt zet bij Schagen. ,,Ik heb toen ook gezegd dat ik sterk twijfelde of ik door zou gaan als trainer.’’ Terwijl hij goed in de markt lag, kon Rohling opmaken uit de reacties. Hij ging nog wel een gesprek aan met het bestuur van LSVV, omdat die tweedeklasser...